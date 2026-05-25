Оценка Миколенко в матче последнего тура АПЛ

Накануне прошёл матч Премьер-лиги, в котором Эвертон противостоял Тоттенхэму.

В этой игре принял участие Виталий Миколенко, который провёл на поле весь матч без результативных действий.

За 90 минут игры он 61 раз коснулся мяча, совершил 3 отбора, 3 выноса, 2 навеса и 2 подбора, выиграл 5 дуэлей из 10, 13 раз потерял мяч, заработал 1 фол.

После финального свистка статистические порталы Sofascore и WhoScored оценили игру украинца в 6,5 и 6,5 балла соответственно.

