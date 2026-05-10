iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Эвертон с Миколенко потерял очки с Кристал Пэлас

Команды выдали жаркий матч, но не смогли вырвать победу.
Сегодня, 18:05       Автор: Андрей Безуглый
Кристал Пэлас - Эвертон / Getty Images
Кристал Пэлас - Эвертон / Getty Images

В воскресенье, 10 мая, Кристал Пэлас принимал дома Эвертон. Виталий Миколенко вышел в стартовом составе.

Уже на старте поединка Тарковски открыл счет, однако "орлам" понадобились лишь полчаса, чтобы сравнять счет.

Сразу со стартом второго тайма Эвертон снова вышел вперед после идеального прохода Бету, но Кристал Пэлас не собирался терять очки.

Пикфорду пришлось немало поработать, но в итоге Матета нашел шанс для отличного удара, справится с которым англичанин никак не мог.

В самой концовке матча обе команды обменялись безумными моментами, однако вырвать победу никому не удалось.

Кристал Пэлас - Эвертон 2:2
Голы: Сарр, 34, Матета, 77 - Тарковски, 6, Бету, 47

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон Кристал Пэлас

Статьи по теме

Судьба Миколенко в Эвертоне предрешена Судьба Миколенко в Эвертоне предрешена
Эгиналду претендует на звание автора лучшего гола игрового дня Лиги конференций Эгиналду претендует на звание автора лучшего гола игрового дня Лиги конференций
"Жаль, но не стыдно": Ризнык подытожил еврокубковый сезон Шахтера "Жаль, но не стыдно": Ризнык подытожил еврокубковый сезон Шахтера
"Большая честь моим игрокам": Тренер Кристал Пэлас оценил победу над Шахтером "Большая честь моим игрокам": Тренер Кристал Пэлас оценил победу над Шахтером

Видео

Зубков принес Трабзонспору победу над Бешикташем
Зубков принес Трабзонспору победу над Бешикташем

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2026: Ицзэ одержал победу над Мерфи в финале
просмотров
Футбол сегодня: матчи УПЛ, АПЛ, Бундеслиги, Барселона - Реал Мадрид, Забарный против Бреста
просмотров
Свитолина прошла в 1/8 финала турнира в Риме
просмотров
УПЛ: Рух сыграл вничью с Вересом, ЛНЗ - с Динамо, Заря - с Металлистом 1925, а Оболонь - с Эпицентром
просмотров

Последние новости

Европа20:33
Арсенал в самой концовке вырвал победу у Вест Хэма
Европа19:45
Альварес хочет сменить клуб летом
Европа19:20
Комо впервые в истории сыграет в еврокубках
ЧМ-202618:55
Лидер Атлетика получил травму накануне ЧМ-2026
Европа18:05
Эвертон с Миколенко потерял очки с Кристал Пэлас
Украина17:20
Шахтер уверенно разгромил аутсайдера чемпионата, оформив чемпионство
Водные16:30
Лузан с мировым рекордом взяла золото Кубка мира
Теннис16:15
Свитолина прошла в 1/8 финала турнира в Риме
Европа14:51
Моуринью ответил на слухи о Реале
Бокс14:30
Уоррен намекнул на реванш Дюбуа и Уордли
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK