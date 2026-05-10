Эвертон с Миколенко потерял очки с Кристал Пэлас

Команды выдали жаркий матч, но не смогли вырвать победу.

В воскресенье, 10 мая, Кристал Пэлас принимал дома Эвертон. Виталий Миколенко вышел в стартовом составе.

Уже на старте поединка Тарковски открыл счет, однако "орлам" понадобились лишь полчаса, чтобы сравнять счет.

Сразу со стартом второго тайма Эвертон снова вышел вперед после идеального прохода Бету, но Кристал Пэлас не собирался терять очки.

Пикфорду пришлось немало поработать, но в итоге Матета нашел шанс для отличного удара, справится с которым англичанин никак не мог.

В самой концовке матча обе команды обменялись безумными моментами, однако вырвать победу никому не удалось.

Кристал Пэлас - Эвертон 2:2

Голы: Сарр, 34, Матета, 77 - Тарковски, 6, Бету, 47

