Стало известно, кто в Реале вне заявки на класико

Мадридский Реал в социальной сети Х поделился заявкой на матч против Барселоны, который состоится в воскресенье, 10 мая, в 22:00 по киевскому времени.

Среди ключевых игроков в списке нет Килиана Мбаппе. Напомним, что у француза небольшое воспаление мышц в результате перенапряжения. Форвард может начать матч со скамейки запасных, а затем выйти на поле.

Также отсутствует полузащитник Федерико Вальверде, который после конфликта с Орельеном Тчуамени получил черепно-мозговую травму. Добавим, что сам Тчуамени попал в заявку на предстоящее Эль-Класико.

Кроме того, в списке присутствует имя Тибо Куртуа. Бельгийский голкипер уже провёл общую тренировку с игроками Реала, однако его участие в матче против Барселоны пока под вопросом.

