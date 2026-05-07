СМИ раскрыли подробности конфликта Рюдигера и Каррераса

В среду, 6 мая, в СМИ появилась информация о конфликте между Рюдигером и Каррерасом, сообщалось, что немец ударил одноклубника по лицу.

Позже сообщалось, что Рюдигер извинился перед командой и организовал совместный ужин для игроков и их семей.

Тем временем Каррерас заявил, что произошедшее было единичным случаем, который удалось уладить внутри команды.

Однако, как передают журналисты, это была вторая стычка между игроками, первая произошла неделю назад, и тогда партнёрам по команде пришлось вмешаться.

🚨 EXCLUSIVA @marcosbenito9 🚨



👉 "Hace dos semanas Rüdiger volvió a increpar a Carreras en un entrenamiento".



👉 "Los compañeros tuvieron que intervenir para que le pidiera perdón". pic.twitter.com/NNsiYvIBE7 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 7, 2026

Добавим, что сразу шесть игроков Реала бойкотируют Арбелоа перед предстоящим Эль-класико.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!