СМИ раскрыли подробности конфликта Рюдигера и Каррераса

Вторая стычка за неделю.
Сегодня, 13:34       Автор: Валентина Чорноштан
Антонио Рюдигер / Getty Images
В среду, 6 мая, в СМИ появилась информация о конфликте между Рюдигером и Каррерасом, сообщалось, что немец ударил одноклубника по лицу.

Позже сообщалось, что Рюдигер извинился перед командой и организовал совместный ужин для игроков и их семей.

Тем временем Каррерас заявил, что произошедшее было единичным случаем, который удалось уладить внутри команды.

Однако, как передают журналисты, это была вторая стычка между игроками, первая произошла неделю назад, и тогда партнёрам по команде пришлось вмешаться.

Добавим, что сразу шесть игроков Реала бойкотируют Арбелоа перед предстоящим Эль-класико.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Антонио Рюдигер Альваро Каррерас

