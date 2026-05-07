iSport.ua
Русский Українська

Паркер сделал прогноз на бой Уордли и Дюбуа

Назвал сильную сторону 28-летнего британца перед боем.
Сегодня, 14:48       Автор: Валентина Чорноштан
Джозеф Паркер / Getty Images
Джозеф Паркер / Getty Images

В скором времени состоится бой чемпиона мира WBO в супертяжёлом весе Фабио Уордли против британского экс-чемпиона Дэниела Дюбуа.

Бывший соперник Уордли Джозеф Паркер, с которым он выходил на ринг в октябре прошлого года, назвал победителя предстоящего противостояния.

Представитель Новой Зеландии отдал предпочтение 28-летнему Дэниелу Дюбуа, а не своему экс-оппоненту.

"Я склоняюсь к победе Дюбуа. В моём бою с Уордли произошло несколько вещей. Я чувствую, что выступил далеко не на своём уровне, однако в случае с Дюбуа, учитывая его боксёрскую базу, есть определённая разница. На мой взгляд, Дюбуа — более мощный панчер. У Уордли тоже есть яркие нокауты, но в Дюбуа есть что-то особенное — его агрессия и чистая мощь", — приводят его слова Playbook Boxing.

Ранее Уордли назвал потенциального следующего соперника после боя с Дюбуа.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джозеф Паркер Фабио Уордли Дениель Дюбуа

Статьи по теме

Уордли назвал потенциального следующего оппонента после Дюбуа Уордли назвал потенциального следующего оппонента после Дюбуа
"Дальше Уордли не смотрю": Дюбуа высказался о потенциальной трилогии с Усиком "Дальше Уордли не смотрю": Дюбуа высказался о потенциальной трилогии с Усиком
"Он меня побил": Уордли - о спаррингах с Дюбуа "Он меня побил": Уордли - о спаррингах с Дюбуа
Уордли вспомнил опыт тренировок с Усиком Уордли вспомнил опыт тренировок с Усиком

Видео

Первый финалист: Арсенал победил Атлетико в полуфинале Лиги чемпионов - видео матча
Первый финалист: Арсенал победил Атлетико в полуфинале Лиги чемпионов - видео матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2026: Ицзэ ведет в финале против Мерфи после третьей сессии
просмотров
Футбол сегодня: ответный матч Кристал Пэлас - Шахтер в ЛК
просмотров
УПЛ: Рух уступил дома Заре
просмотров
Плей-офф НБА: Сан-Антонио сравнял счет в серии, а Нью-Йорк увеличил преимущество
просмотров

Последние новости

Лига Европы16:15
Лига Европы: Астон Вилла примет Ноттингем Форест, Фрайбург встретится с Брагой
Бокс14:48
Паркер сделал прогноз на бой Уордли и Дюбуа
Лига конференций14:25
Кристал Пэлас - Шахтер: онлайн-трансляция матча 1/2 финала Лиги конференций 07.05.2026
НБА13:57
Ключевой защитник Кливленда пропустит второй матч против Детройта
Европа13:34
СМИ раскрыли подробности конфликта Рюдигера и Каррераса
Лига Чемпионов12:58
Кейн повторил уникальное достижение ван Нистелроя в ЛЧ
Формула 112:39
В Ред Булл выбрали преемника Ферстаппена
Европа12:10
Манчестер Юнайтед следит за тремя защитниками
НБА11:37
Вембаньяма повторяет достижение Кавая Ленарда
Бокс10:50
Уордли назвал потенциального следующего оппонента после Дюбуа
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK