Паркер сделал прогноз на бой Уордли и Дюбуа

В скором времени состоится бой чемпиона мира WBO в супертяжёлом весе Фабио Уордли против британского экс-чемпиона Дэниела Дюбуа.

Бывший соперник Уордли Джозеф Паркер, с которым он выходил на ринг в октябре прошлого года, назвал победителя предстоящего противостояния.

Представитель Новой Зеландии отдал предпочтение 28-летнему Дэниелу Дюбуа, а не своему экс-оппоненту.

"Я склоняюсь к победе Дюбуа. В моём бою с Уордли произошло несколько вещей. Я чувствую, что выступил далеко не на своём уровне, однако в случае с Дюбуа, учитывая его боксёрскую базу, есть определённая разница. На мой взгляд, Дюбуа — более мощный панчер. У Уордли тоже есть яркие нокауты, но в Дюбуа есть что-то особенное — его агрессия и чистая мощь", — приводят его слова Playbook Boxing.

