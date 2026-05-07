Манчестер Юнайтед следит за тремя защитниками

Команда определились с кандидатами на усиление защиты.

Руководство Манчестер Юнайтед следит сразу за тремя центральными защитниками. Об этом сообщает Fichajes.

По имеющейся информации, в шорт-листе МЮ находятся Микки ван де Вен из Тоттенхэма, Мурильо из Сампдории и Кастелло Лукеба, который сейчас выступает за РБ Лейпциг.

В планах "красных дьяволов" - чтобы эти игроки заменили Маттейса де Лигта, Лисандро Мартинеса и ветерана Гарри Магуайра.

Внутри клуба считают, что эта тройка может стать ключевой в составе Юнайтед и сыграть важную роль в обороне в следующем сезоне.

