МЮ хочет подписать перспективного вингера из Аякса

Мика Годтс заинтересовал представителей Манчестер Юнайтед, сообщает TEAMtalk.

По информации источника, с агентом бельгийского вингера уже связалась сторона МЮ, и они устно договорились о переходе этим летом.

Отмечается, что трансфер 20-летнего игрока Аякса обойдётся в 75 миллионов евро для красных дьяволов. Источник добавляет, что за время карьеры в Аяксе СМИ не раз сравнивали уровень игры Годтса с его соотечественником Эденом Азаром.

В этом сезоне Мика сумел отметиться 16 голами и 13 ассистами в 39 матчах во всех турнирах. Выступает он за нидерландскую команду с января 2023 года, до этого играл за академии Андерлехта и Генка.

К слову, Салах передумал переходить в саудовскую команду и нашёл новый вариант в Европе.

