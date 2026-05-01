iSport.ua
Русский Українська
Футбол

МЮ хочет подписать перспективного вингера из Аякса

"Красные дьяволы" нацелился на нового Азара.
Сегодня, 08:24       Автор: Валентина Чорноштан
Мика Годтс / Getty Images

Мика Годтс заинтересовал представителей Манчестер Юнайтед, сообщает TEAMtalk.

По информации источника, с агентом бельгийского вингера уже связалась сторона МЮ, и они устно договорились о переходе этим летом.

Отмечается, что трансфер 20-летнего игрока Аякса обойдётся в 75 миллионов евро для красных дьяволов. Источник добавляет, что за время карьеры в Аяксе СМИ не раз сравнивали уровень игры Годтса с его соотечественником Эденом Азаром.

В этом сезоне Мика сумел отметиться 16 голами и 13 ассистами в 39 матчах во всех турнирах. Выступает он за нидерландскую команду с января 2023 года, до этого играл за академии Андерлехта и Генка.

К слову, Салах передумал переходить в саудовскую команду и нашёл новый вариант в Европе.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аякс ФК Манчестер Юнайтед

isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK