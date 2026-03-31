МЮ близок к продлению контракта со своим ветераном

Магуайр продлевает своё пребывание в Манчестере.
Сегодня, 08:30       Автор: Валентина Чорноштан
Гарри Магуайр / Getty Images
Гарри Магуайр / Getty Images

Гарри Магуайр продолжит выступать за Манчестер Юнайтед ещё один сезон.

Клуб ведёт переговоры с представителями 33-летнего англичанина. Отметим, что текущий контракт истекает этим летом.

Сообщается, что новый договор будет рассчитан на год с возможностью продления ещё на один сезон, то есть бывший капитан может остаться в Манчестер Юнайтед до 2028 года.

В этом сезоне защитник выходил на поле 18 раз в чемпионате Англии, из которых 10 - в стартовом составе. Он отдал 1 голевую передачу и забил 1 гол.

Тем временем Ювентус проявляет интерес к опорному полузащитнику Манчестер Юнайтед.

Шевченко посетил тренировочный лагерь Усика и Джошуа
Шевченко посетил тренировочный лагерь Усика и Джошуа

МЮ близок к продлению контракта со своим ветераном
