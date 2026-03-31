Ювентус интересуется опорником Манчестер Юнайтед

Следит за уругвайцем перед возможным уходом Копмейнерса.

Хавбек туринской команды Теун Копмейнерс может перебраться в чемпионат Турции, из-за чего Ювентус начинает искать ему замену, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Отмечается, что главным кандидатом на трансфер в случае ухода Копмейнерса является полузащитник Манчестер Юнайтед Мануэль Угарте.

Во вторник, 31 марта, пройдёт матч Уругвая против Алжира, скауты "бьянконери" будут присутствовать на нём, чтобы посмотреть игру 24-летнего уругвайца.

Добавим, что "старая синьора" следила за Угарте ещё во время его выступлений за Спортинг, тогда она хотела его арендовать, однако ничего так и не вышло.

Ранее появилась информация, что топ-форвард Барселоны попал в сферу интересов Ювентуса.

