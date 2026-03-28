Топ-форвард Барселоны в сфере интересов Ювентуса

Не дают поляку уйти на пенсию.

Руководство Ювентуса, вдохновлённое переходом Луки Модрича из Реала в Милан и тем, как хорват стал лидером в составе "россонери", решило также подписать опытного игрока, который поможет команде.

"Бьянконери" рассматривают подписание форварда Барселоны Роберта Левандовски, который летом 2026 года может стать свободным агентом, что позволит итальянской команде подписать его бесплатно.

Отмечается, что представители Ювентуса контактировали с окружением 37-летнего поляка в последние недели, а также приезжали на матч сборной Польши в Варшаве.

Добавим, что в этом сезоне Роберт сумел забить 16 голов в 37 матчах во всех турнирах.

Тем временем Атлетико определился с заменой Гризманну, который летом перейдёт в Орландо Сити.

