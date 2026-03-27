Атлетико определился с заменами Гризманну

Атлетико готов потратить некоторую сумму ради замены Антуану Гризманну, пишет Diario Sport.

Напомним, что француз летом перейдет в Орландо Сити.

Для того, чтобы заменить многолетнего лидера, Атлетико составил шорт-лист игроков.

Туда попали Ли Кан Ин, Мэйсон Гринвуд и Ферран Торрес. Однако пока руководство "матрацников" не уверено, кого именно стоит выделить.

Ранее также сообщалось, что Диего Симеоне останется в Атлетико.

