Атлетико определился, кто будет тренировать клуб в следующем сезоне

Атлетико и Диего Симеоне договорились о продлении сотрудничества на следующий сезон, пишет AS.

Напомним, что контракт аргентинца заканчивается в 2027 году. При этом сейчас одна из сторон может активировать пункт о досрочном расторжении.

Однако стороны провели переговоры и договорились работать вместе и в следующем сезоне.

Также Атлетико планирует летом начать переговоры с Симеоне о продлении на еще один дополнительный сезон.

Напомним, что тренер возглавляет "матрацников" с 2011 года. В текущем сезоне Атлетико вышел в финал Кубка Испании и четвертьфинал Лиги чемпионов.

