Тоттенхэм нашел нового временного специалиста

Тоттенхэм может быть вынужден назначить временного тренера, пишет The Telegraph.

Ожидается, что окончательное решение по Игору Тудору будет принято до понедельника.

Вероятней всего, хорвата отправят в отставку и на его место назначат Роберто де Дзерби. Именно итальянец считается основным кандидатом.

Однако де Дзерби не хочет принимать команду сейчас, но готов возглавить Тоттенхэм летом.

Таким образом, если Тудор будет уволен, "шпоры" могут назначить Шона Дайча в качестве временной замены.

Напомним, что последним клубом Дайча был Ноттингем, откуда его уволили в феврале, после того как команда выиграла лишь 10 из 25 матчей.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!