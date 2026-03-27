Тоттенхэм нашел нового временного специалиста

Шон Дайч может возглавить "шпор".
Сегодня, 18:55       Автор: Андрей Безуглый
Шон Дайч / Getty Images

Тоттенхэм может быть вынужден назначить временного тренера, пишет The Telegraph.

Ожидается, что окончательное решение по Игору Тудору будет принято до понедельника.

Вероятней всего, хорвата отправят в отставку и на его место назначат Роберто де Дзерби. Именно итальянец считается основным кандидатом.

Однако де Дзерби не хочет принимать команду сейчас, но готов возглавить Тоттенхэм летом.

Таким образом, если Тудор будет уволен, "шпоры" могут назначить Шона Дайча в качестве временной замены.

Напомним, что последним клубом Дайча был Ноттингем, откуда его уволили в феврале, после того как команда выиграла лишь 10 из 25 матчей.

Ранее также сообщалось, что основной кандидат в МЮ откажет английскому клубу.

Провальный конец борьбы: Хет-трик Дьекереша прибил сборную Украины в отборе ЧМ-2026 - видео матча
