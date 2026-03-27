Ключевой кандидат для Манчестер Юнайтед не перейдет в английский клуб

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике с огромной вероятностью останется в Париже, пишет i Paper.

Напомним, что испанский специалист считался ключевым вариантом для Манчестер Юнайтед.

Джейсон Уилкокс и Омар Беррада хотели видеть Энрике главным тренером манкунианцев. Тем не менее, их планам не суждено сбыться.

В Париже все убеждены, что Энрике продлит контракт с ПСЖ. Текущее соглашение тренера истекает в 2027 года, и в ближайшее время клуб начнет переговоры о новом контракте.

Таким образом шансы Майкла Каррика остаться в МЮ выросли в разы. Он может гарантировать себе должность, если манкунианцы вернутся в Лигу чемпионов.

Ранее также сообщалось, что Рой Ходжсон вернулся к тренерской практике.

