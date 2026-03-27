78-летний Ходжсон вернулся к тренерской работе

Бывший наставник сборной Англии Рой Ходжсон снова занял пост главного тренера.

Бристоль Сити объявил о назначении 78-летнего специалиста. Ранее клуб отправил в отставку Герхарда Штрубера.

Под руководством австрийского специалиста Бристоль занимает 16-ю строчку Чемпионшипа, имея 51 очко в активе.

Ходжсон же не тренировал с 2024 года, когда покинул пост в Кристал Пэлас. Также интересно, что в карьере англичанина Бристоль был один из первых клубов, он работал с ним в 1982 году.

