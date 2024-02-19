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Кристал Пэлас расстался с главным тренером, который находится в больнице

Некоторые фанаты лондонцев считают, что клуб некрасиво поступил по отношению к специалисту.
Сегодня, 18:23
Рой Ходжсон / Getty Images
Рой Ходжсон / Getty Images

Кристал Пэлас на своем официальном сайте объявил о том, что Рой Ходжсон покинул пост главного тренера команды.

Несколькими днями ранее 76-летний англичанин был госпитализирован после того, как ему стало плохо во время тренировки. Его состояние оценивается как стабильное, без угроз для жизни.

"Это особенный клуб, который так много значит для меня и сыграл большую роль в моей футбольной жизни. Я наслаждался своим пребыванием здесь на протяжении шести сезонов, поскольку это дало мне возможность работать каждый день с игроками и персоналом высшего класса, делая то, что я люблю".

"Однако я понимаю, что, учитывая недавние обстоятельства, клубу сейчас заранее нужно разумно планировать будущее, и поэтому я принял решение отойти в сторону, чтобы клуб мог реализовать свои планы относительно нового тренера, как и предполагалось сделать этим летом", - приводит слова Ходжсона сайт "орлов".

Рой Ходжсон работал в Кристал Пэлас дважды. Впервые он возглавил команду на старте сезона-2017/18 и покинул ее летом 2021 года. Второй период работы тренера в этом клубе начался в марте 2023 года.

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За это время лондонский коллектив провел под его руководством 200 матчей (66 побед, 46 ничьих, 88 поражений, разница голов 244:304).

По информации инсайдеров, следующим тренером Кристал Пэлас должен стал Оливер Гласнер, который остается без работы после того, как он покинул франкфуртский Айнтрахт по окончанию прошлого сезона.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АПЛ Рой Ходжсон Кристал Пэлас

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