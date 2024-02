Кристал Пэлас расстался с главным тренером, который находится в больнице

Кристал Пэлас на своем официальном сайте объявил о том, что Рой Ходжсон покинул пост главного тренера команды.

Несколькими днями ранее 76-летний англичанин был госпитализирован после того, как ему стало плохо во время тренировки. Его состояние оценивается как стабильное, без угроз для жизни.

Roy Hodgson has stepped down from his post as first-team manager.



We thank Roy for his outstanding service, in which he managed 200 games across six seasons.