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Йоханнес Бе сообщил, когда завершит карьеру

Норвежец выступит на Олимпиаде-2026.
Сегодня, 22:28
Йоханнес Бе / Getty Images
Йоханнес Бе / Getty Images

Действующий обладатель Большого хрустального глобуса Кубка мира Йоханнес Бе сделал заявление о своей карьере.

По словам норвежца, у него в планах завершить карьеру после Олимпиады-2026.

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"Я не буду продолжать после 2026 года. Есть ли у меня пять, шесть или семь глобусов Кубка мира, или 85, 90, 100 побед, не будет иметь значения. Дата определена. Поэтому я должен добиться всего, что возможно к тому времени.

Биатлон забирает много энергии у меня, моей семьи и особенно у моей жены", - приводит слова Йоханнеса DPA international.

Напомним, Вита Семеренко получила дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

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