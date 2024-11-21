Йоханнес Бе сообщил, когда завершит карьеру

Действующий обладатель Большого хрустального глобуса Кубка мира Йоханнес Бе сделал заявление о своей карьере.

По словам норвежца, у него в планах завершить карьеру после Олимпиады-2026.

Читай также: Биатлон-2024/2025: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира

"Я не буду продолжать после 2026 года. Есть ли у меня пять, шесть или семь глобусов Кубка мира, или 85, 90, 100 побед, не будет иметь значения. Дата определена. Поэтому я должен добиться всего, что возможно к тому времени.

Биатлон забирает много энергии у меня, моей семьи и особенно у моей жены", - приводит слова Йоханнеса DPA international.

Напомним, Вита Семеренко получила дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!