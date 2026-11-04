NAVI обыграли Falcons и вышли в четвертьфинал IEM Beijing 2026

Natus Vincere одержали волевую победу над Team Falcons в решающем матче нижней сетки группы A на турнире IEM Beijing 2026 по Counter-Strike 2.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу украинской команды.

Противостояние началось на Ancient, где NAVI уступили сопернику со счетом 11:13. Однако на собственной карте Falcons не смогли оказать серьезного сопротивления: на Inferno команда Natus Vincere разгромила оппонента — 13:4.

Исход матча определился на Mirage. NAVI захватили инициативу и выиграли решающую карту со счетом 13:3.

В результате Natus Vincere пробились в плей-офф IEM Beijing 2026, где начнут выступление с четвертьфинала. Команда стала последним участником основной стадии турнира от группы A.

Лучшим игроком встречи стал снайпер NAVI Игорь w0nderful Жданов, завершивший серию с рейтингом 1,58. Также яркое выступление продемонстрировал Валерий b1t Ваховский — его рейтинг составил 1,78.

Для Falcons турнир завершился. Коллектив занял 7–8-е место и заработал 54,5 тысячи долларов призовых.

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