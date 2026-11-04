"Ошибки дорого нам стоили": Марлон Гомес о поражении Шахтера

Бразилец пообщался с телеканалом SPORT TV после игры, отметив, что соперник доставил украинской команде проблемы благодаря персональному прессингу.

"Это был сложный матч. Мы знали, что Спортинг — хорошая команда. Их подход к прессингу отличается: они действуют более персонально, и это несколько усложнило нам игру. Но нам удалось контролировать ход матча. К сожалению, мы допускали ошибки в последней трети поля, и это дорого нам обошлось. Во втором тайме мы пропустили гол и уже не смогли отыграться. Я очень расстроен, но нужно поднять голову", — сказал Гомес.

Полузащитник также признал, что Спортинг заслужил победу, несмотря на то что у горняков было время и возможности изменить ход встречи.

Отдельно бразилец высказался о смене тренера в португальском клубе.

"Мы знали, что тренер сменился, но не думали, что команда будет играть иначе, ведь у нового наставника было очень мало времени, чтобы что-то изменить. Мы понимали, что они будут действовать именно так, но Спортинг — очень сильная команда", — добавил футболист.

Гомес также рассказал о встрече с бывшими партнерами по юношеской сборной Бразилии — Кайке, Педру Лимой и Луисом Гильерме, которые выступают за Спортинг.

«Я рад был встретить друзей. Это мои футбольные братья. Мы подружились еще тогда, когда вместе выступали за юношескую сборную Бразилии. Они очень талантливые футболисты. Мне немного сложно быть объективным, ведь я их большой поклонник. Надеюсь, что они добьются больших успехов в Спортинге и своей карьере», — отметил Марлон.

Напомним, единственный гол в матче Шахтер — Спортинг забил Исса Думбия на 59-й минуте. После четырех туров Лиги чемпионов донецкая команда продолжает борьбу за выход в плей-офф.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!