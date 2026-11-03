Лига чемпионов, анонс второго игрового дня: Зубков против любимого Реала, Манчестер Сити в Германии

В среду, 4 ноября, в рамках второго игрового дня четвертого тура Лиги чемпионов состоятся еще девять поединков главного клубного турнира Старого Света.

Среди этих матчей нет суперзвездных противостояний, однако сыграет немало топ-клубов против достаточно опасных соперников.

Так, Ливерпуль отправится в Стамбул на матч с Фенербахче, мадридский Реал сыграет в Греции против АЕКа, а Манчестер Сити и Арсенал посетят соответственно Лейпциг и Прагу.

Фенербахче – Ливерпуль

4 ноября | 19:45 | стадион "Чобани Стэдиум – Шюкрю Сараджоглу", Стамбул

В турецком Стамбуле местный Фенербахче примет на своем поле английский Ливерпуль. Яркий состав стамбульского гранда попытается набрать очки в матче против одной из команд, которые перед началом сезона считались фаворитами на победу в Лиге чемпионов.

У Ливерпуля хватает кадровых потерь. Некоторые из них, например Уго Экитике, уже давно находятся вне игры. Джереми Фримпонг пропустил несколько последних матчей. А среди свежих потерь стоит отметить Райана Гравенберха, который не играл против Арсенала в чемпионате и не сможет помочь команде в этой встрече.

К тому же Ливерпуль подходит к матчу не в лучшем настроении. На выходных команда минимально уступила Арсеналу на своем поле.

Что касается результатов непосредственно в Лиге чемпионов, то после трех туров у Фенербахче в активе всего два набранных очка. Ливерпуль же пока идет без потерь, но нельзя сказать, что команда побеждает соперников с легкостью. В предыдущем выездном матче турнира англичане пропустили сразу три гола от австрийского ЛАСКа, хотя и забили в ответ шесть.

В линии BETKING победа Фенербахче оценивается коэффициентом 5,66. Ничья имеет показатель 4,75, а на успех Ливерпуля предлагают 1,52.

АЕК – Реал Мадрид

4 ноября | 19:45 | стадион "Агия София", Афины

Мадридский Реал в четвертом туре отправится в Грецию, где встретится с местным АЕКом. Главная интрига для украинских болельщиков — очередная встреча Александра Зубкова с "сливочными". Ранее украинец дважды забивал в ворота мадридцев, выступая за донецкий Шахтер. Это единственная команда, которой он в Лиге чемпионов забил больше одного гола за свою карьеру.

Сможет ли Александр еще раз отличиться в воротах Реала? Это один из главных вопросов перед началом встречи.

Интересно будет также посмотреть на игру Винисиуса Жуниора, который из-за дисквалификации не выступает во внутреннем чемпионате, но имеет возможность играть в Лиге чемпионов. Без бразильца прекрасно проявляет себя венгерский вингер Ян Диоманде. Многие болельщики Реала уже не так торопятся с возвращением Винисиуса, учитывая удачные выступления его конкурента на этой позиции.

В BETKING ставка на то, что обе команды забьют, оценивается коэффициентом 1,70. Противоположный вариант, при котором хотя бы одна команда не отличится, имеет показатель 2,12.

Боруссия Дортмунд – Бетис

4 ноября | 22:00 | стадион "Сигнал Идуна Парк", Дортмунд

Одна из пар игрового дня, в которой встретятся две команды из топ-5 европейских чемпионатов. Дортмундская Боруссия примет на своем поле испанский Бетис.

В первом туре Боруссия дома одолела другую испанскую команду — Вильярреал. После этого ее ждали два противостояния с представителями чемпионатов, уступающих по уровню ведущим лигам Европы. Если Сабах в достаточно сложном матче удалось победить, то норвежскому Буде-Глимту дортмундцы на выезде минимально уступили, создав своеобразную сенсацию.

Источник: Getty Images

У Бетиса дела в Лиге чемпионов идут лучше. Испанский коллектив выиграл все три своих матча, причем каждый раз с минимальной разницей в счете. В первых двух турах команда побеждала со счетом 3:2, одолев Лилль и Порту. В последнем же туре Бетис обыграл дома Фейеноорд.

Главной потерей испанцев является колумбийский форвард Кучо Гонсалес, который из-за повреждения не сможет принять участие в предстоящей игре.

Эксперты BETKING считают фаворитом именно Боруссию. Победа немецкого клуба оценивается коэффициентом 1,75, ничья — 4,25, а успех Бетиса — 4,20.

Викинг – Сабах

4 ноября | 22:00 | стадион "Люсе Арена", Ставангер

Поединок между двумя дебютантами Лиги чемпионов. Норвежский Викинг примет на своем поле азербайджанский Сабах. Необычная афиша, ведь большинство экспертов перед началом турнира считали, что к этому противостоянию обе команды подойдут с нулем набранных очков.

Однако во втором туре оба коллектива смогли набрать очки. Викинг сенсационно сыграл вничью с самой мюнхенской Баварией, а Сабах, в свою очередь, обыграл пражскую Славию.

И хотя сейчас обе команды находятся за пределами зоны плей-офф, этот матч станет для них настоящим испытанием. Возможно, до завершения нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов больше очков они уже не наберут. Поэтому в противостоянии с достаточно равным соперником оба клуба получат хорошую возможность улучшить свое положение.

Впрочем, эксперты считают Викинг явным фаворитом домашнего поединка. Победа норвежцев в BETKING оценивается коэффициентом 1,41. Ничья имеет показатель 5,33, а на успех Сабаха предлагают 6,66.

Ланс – Комо

4 ноября | 22:00 | стадион "Боллар-Делелис", Ланс

В первом туре Лиги чемпионов Ланс на выезде победил пражскую Славию. Однако в следующих двух матчах французы уступили Спортингу и Брюгге, не сумев при этом забить ни одного мяча.

Теперь их соперником станет итальянский Комо, который в прошлом туре разгромил Манчестер Юнайтед, забив в ворота англичан сразу четыре гола. Это уже не первая победа Комо с четырьмя забитыми мячами в нынешней Лиге чемпионов: в первом туре команда также со счетом 4:1 обыграла РБ Лейпциг. Лишь во второй игровой день итальянцы уступили в выездном матче против Фейеноорда.

Поэтому будет интересно посмотреть на команду Сеска Фабрегаса в гостях. Несмотря на выездной статус поединка, именно Комо эксперты считают фаворитом этого противостояния.

В линии BETKING победа Ланса оценивается коэффициентом 3,20. Ничья имеет показатель 3,80, а на успех Комо предлагают 2,14.

Порту – Наполи

4 ноября | 22:00 | стадион "Драгау", Порту

Довольно неожиданно, но после трех туров у Порту ноль очков в турнирной таблице. Португальцы проиграли все три своих поединка. И если в первом туре против Манчестер Сити шансов было не так много, то в матчах с Бетисом и ПСВ можно было зацепиться за очки. Однако команде каждый раз чего-то не хватало.

Следующим соперником Порту станет Наполи, который также был близок к тому, чтобы проиграть все три матча. Однако в предыдущем туре Лиги чемпионов итальянцы в сумасшедшей голевой перестрелке одолели Буде-Глимт со счетом 4:3.

Эта победа сразу позволила Наполи подняться на 22-ю строчку турнирной таблицы. Но для улучшения своих позиций команде нужно продолжать набирать очки. Впрочем, эксперты считают фаворитом предстоящего противостояния именно Порту.

В BETKING ставка на то, что обе команды забьют, оценивается коэффициентом 1,66. Если хотя бы один из клубов не сможет отличиться, сыграет вариант с показателем 2,16.

ПСВ – Брюгге

4 ноября | 22:00 | стадион "Филипс", Эйндховен

Соседское дерби состоится в матче между ПСВ и Брюгге. Нидерландский коллектив после ничьей с донецким Шахтером в первом туре поочередно минимально уступил РБ Лейпциг и победил Порту. Сейчас команда занимает 18-ю строчку турнирной таблицы.

А вот Брюгге находится значительно выше — на 11-м месте. После поражения в первом туре от Астон Виллы бельгийцы неожиданно обыграли Интер на выезде, а затем в домашнем матче разгромили французский Ланс со счетом 3:0.

Определить фаворита этого противостояния сложно, но все же благодаря поддержке домашних трибун шансы ПСВ оцениваются выше.

Победа нидерландского клуба в BETKING оценивается коэффициентом 2,08. Ничья имеет показатель 4,33, а на успех Брюгге предлагают 3,00.

РБ Лейпциг – Манчестер Сити

4 ноября | 22:00 | стадион "Ред Булл Арена", Лейпциг

РБ Лейпциг в нынешнем сезоне Лиги чемпионов стабильно забивает по одному голу в каждом матче. Но из-за того, что в двух из этих поединков немцы пропустили по четыре мяча, сейчас в их активе всего три очка, набранные в противостоянии с ПСВ.

В прошлом туре Лейпциг встречался с мадридским Реалом. Теперь команду ждет еще одно сверхсложное испытание — Манчестер Сити, но уже на своем поле.

Лейпцигу не поможет Ассан Уэдраого, который получил травму еще в сентябре и сможет вернуться к игре, вероятнее всего, только в декабре. Не обходится без потерь и у Манчестер Сити: уже несколько недель команде не может помочь Антуан Семеньо.

У Манчестер Сити в нынешней Лиге чемпионов уже шесть очков в активе. Единственное поражение случилось во втором туре, когда англичане уступили ПСЖ со счетом 2:4. В прошлом матче соперником "горожан" был греческий АЕК, от которого Сити не оставил камня на камне, победив дома со счетом 5:1.

Разумеется, в матче с Лейпцигом Манчестер Сити также будет фаворитом. Эксперты считают, что если немцы смогут набрать очки, это станет настоящей сенсацией.

В BETKING тотал больше 3,5 гола оценивается коэффициентом 1,90. Такой же показатель предлагают и на тотал меньше 3,5.

Славия Прага – Арсенал

4 ноября | 22:00 | стадион "Фортуна Арена", Прага

Пражская Славия в первых трех поединках набрала всего одно очко. Совсем не тот результат, на который рассчитывали чехи, учитывая их соперников. В этих матчах команда уступила Лансу и Сабаху, а также сыграла вничью с Фенербахче.

Теперь Славии предстоит встретиться с чемпионом Англии — лондонским Арсеналом.

У команды Микеля Артеты есть кадровые проблемы. Вильям Салиба недоступен уже довольно давно. Кроме того, травмирован Букайо Сака, который также не сможет помочь своей команде. Интересно, выпустит ли Артета на поле 16-летнего Макса Доумана, который в своем последнем матче получил красную карточку.

Говорить о фаворите этого противостояния особого смысла нет — преимущество Арсенала очевидно. Если лондонцы, которые в прошлом туре уже потеряли очки, сыграв вничью с Баварией, не смогут победить и сейчас, это станет настоящей сенсацией.

В линии BETKING тотал больше 3,5 гола оценивается коэффициентом 2,28, а тотал меньше 3,5 — 1,60.

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