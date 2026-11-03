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Футбол

Манчестер Юнайтед с дублем Куньи оформил волевую победу над Ромой

Манкунианцы прервали свою провальную серию.
Вчера, 23:58       Автор: Андрей Безуглый
Матеус Кунья / Getty Images
Матеус Кунья / Getty Images

Во вторник, 3 ноября, Манчестер Юнайтед принимал дома Рому в рамках Лиги чемпионов.

Манкунианцы продержались целых 11 минут, пока Соуле не принимал мяч в абсолютно свободной зоне и не отправил его в ворота Ламменса.

И почти сразу же Хэвен сыграл рукой, привез пенальти и позволил Малену удвоить счет. В итоге, в первом тайме римляне просто переехали хозяев, хотя больше не сумели забить.

А вот на второй неожиданно вышел совсем другой МЮ. Команда Каррика прижала Рому к ее воротам и вскоре тоже заработала пенальти. Однако Фернандешу понадобились две попытки, чтобы отыграть мяч.

Остаток тайма манкунианцы давили и сумели спасти игру на 82-й минуте. Балерди допустил грубую ошибку, позволив Кунье сравнять счет. А в следующей же атаке бразилец прорвался через оборону и мощным ударом в ближний угол вырвал волевую победу.

Статистика матча Манчестер Юнайтед - Рома 4-го тура Лиги чемпионов

Манчестер Юнайтед - Рома 3:2
Голы: Фернандеш (пенальти), 58, Кунья, 82, 86 - Соуле, 11, Мален (пенальти), 17

Ожидаемые голы (xG): 2.72 - 1.53
Владение мячом: 52% - 48%
Удары: 15 - 7
Удары в створ: 6 - 4
Угловые: 3 - 1
Фолы: 11 - 14

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