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Футбол

Шахтер минимально уступил Спортингу

"Горняки" проиграли очередной матч Лиги чемпионов.
Вчера, 21:50       Автор: Андрей Безуглый
Шахтер - Спортинг / Getty Images
Шахтер - Спортинг / Getty Images

Во вторник, 3 ноября, Шахтер на Стэмфорд Бридж принимал Спортинг.

В первом тайме игра была равная, но практически без ворот. Гости в начале создали неплохой момент, но в остальном "горняки" не позволяли Спортингу контролировать игру.

Со стартом же второго тайма лиссабонцы прибавили и почти забили, но Думбия совсем немного не попал в ворота. Но уже через десять минут хавбек все же открыл счет в матче.

После этого Спортинг отдал инициативу Шахтеру и стал защищаться. "Горняки" имели несколько неплохих моментов, но спасти матч попросту не сумели.

Статистика матча Шахтер - Спортинг 4-го тура Лиги чемпионов

Шахтер - Спортинг 0:1
Гол: Думбия, 59

Ожидаемые голы (xG): 1.96 - 1.31
Владение мячом: 54% - 46%
Удары: 14 - 11
Удары в створ: 4 - 3
Угловые: 7 - 2
Фолы: 10 - 18

Шахтер: Ризнык - Винисиус, Бондарь, Матвиенко (Феррейра, 90), Педриньо Азеведо - Очеретько, Назарина (Изаки, 67), Марлон Гомес (Траоре, 83) - Алиссон (Мейреллиш, 90), Элиас, Мендоза (Невертон, 67).

Спортинг: Р. Силва - Фелисиссиму, Куарежма, Инасиу, Араухо (Блопа, 88) - Думбия (Симойнш, 88), Альтимира, Андерсен - Катаму (Фреснеда, 83), Суарес, Йоаннидис (Саласар, 70).

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