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Футбол

Шахтер - Спортинг 0:1: видео гола и лучших моментов матча 03.11.2026

Вашему вниманию обзор поединка с участием "горняков" в главном еврокубке.
Вчера, 22:44       Автор: Игорь Мищук
Шахтер - Спортинг: видео голов / Getty Images
Шахтер - Спортинг: видео голов / Getty Images

Во вторник, 3 ноября, Шахтер провел в Лондоне на Стэмфорд Бридж номинально домашний матч четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов против лиссабонского Спортинга.

"Горняки" не смогли справиться со своим португальским соперником, потерпев минимальное поражение со счетом 0:1.

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Первый тайм команды провели без забитых мячей, а определяющим во встрече стал гол Спортинга на 59-й минуте. После заброса в штрафную Педро Энрике неудачно попытался перехватить мяч, а Исса Думбия среагировал на отскок и в падении переправил его в сетку.

Шахтер после четырех матчей Лиги чемпионов остался с четырьмя набранными очками, а Спортинг теперь имеет в своем активе девять баллов.

Вашему вниманию обзор матча Шахтер - Спортинг в четвертом туре Лиги чемпионов:

Шахтер - Спортинг 0:1

Гол: Думбия, 59

Шахтер: Ризнык - Винисиус, Бондар, Матвиенко (Феррейра, 90), Педро Энрике - Очеретько, Назарина (Изаки, 67), Марлон Гомес (Траоре, 83) - Алиссон (Мейреллиш, 90), Элиас, Мендоза (Невертон, 67).

Спортинг: Р. Силва - Фелисиссиму, Куарежма, Инасиу, Араухо (Блопа, 88) - Думбия (Симойнш, 88), Альтимира, Андерсен - Катаму (Фреснеда, 83), Суарес, Йоаннидис (Саласар, 70).

Предупреждения: Изаки - Араухо.

Источник: MEGOGO

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