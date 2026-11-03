iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Срна рассказал о мечте вернуться на Донбасс Арену: "Мы каждый день молимся о мире"

Спортивный директор Шахтера Дарио Срна рассказал о надежде клуба вернуться в Донецк и поблагодарил Челси и английских болельщиков за поддержку Украины.
Сегодня, 11:39       Автор: Сергей Носенко
Дарио Срна / Getty Images
Дарио Срна / Getty Images

В интервью британскому изданию talkSPORT функционер поделился впечатлениями от проведения домашних матчей Лиги чемпионов на лондонском Стэмфорд Бридж.

"Лондон — прекрасное место для поездок. Мы очень благодарны владельцу клуба и всем в Челси. Здесь действительно принимают нас как друзей. Также хочу искренне поблагодарить болельщиков Челси, которые приходят смотреть наши матчи и поддерживать Украину", — заявил Срна.

При этом в Шахтере не теряют надежды однажды вернуться на родной стадион в Донецке.

"Мы ждем возвращения на Донбасс Арену и каждый день молимся о мире. В Лиге чемпионов мы боремся не только за Шахтер, но и за всю Украину, за всех наших болельщиков и за наших военных. Мы хотим подарить им 93–95 минут положительных эмоций, как это было в матче против АЕK. Они очень ценят это", — отметил спортивный директор донецкого клуба.

Напомним, 3 ноября Шахтер сыграет со Спортингом в рамках четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча состоится на домашнем для украинского клуба стадионе Стэмфорд Бридж в Лондоне.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Дарио Срна

Статьи по теме

Два игрока Шахтера получили вызов в сборную Бразилии Два игрока Шахтера получили вызов в сборную Бразилии
Шахтер потерял из-за травмы одного из лидеров Шахтер потерял из-за травмы одного из лидеров
Уволенный из Кривбасса тренер вернулся в Шахтер Уволенный из Кривбасса тренер вернулся в Шахтер
Шахтер продлил контракт с игроком сборной Украины Шахтер продлил контракт с игроком сборной Украины

Видео

НХЛ: Каролина разгромила Виннипег, Анахайм разбил Оттаву
НХЛ: Каролина разгромила Виннипег, Анахайм разбил Оттаву

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матчи Лиги чемпионов, Шахтер – Спортинг, Атлетико – Бавария, Барселона – Астон Вилла
просмотров
Лучшие бомбардиры за всю историю чемпионата Украины по футболу: Ярмоленко стал рекордсменом
просмотров
УПЛ: Динамо победило Кривбасс, Заря обыграла Эпицентр, Карпаты разгромили Кудривку
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" одержали победу над Кривбассом в матче УПЛ
просмотров

Последние новости

Украина11:39
Срна рассказал о мечте вернуться на Донбасс Арену: "Мы каждый день молимся о мире"
Европа10:57
Футболист Тенерифе умер после столкновения с вратарем Андорры
Европа10:00
Сын Роналду впервые вызван в сборную Португалии U-17
Хоккей09:32
Финляндия объединяет страны, чтобы не допустить россию на чемпионаты мира по хоккею
НБА09:05
НБА: Дончич набрал 42 очка, Лейкерс разгромили Майами
Лига Чемпионов09:00
Лига чемпионов, анонс 1-го игрового дня: Кейн в Мадриде, ПСЖ в Испании
Европа08:30
Футбол сегодня: матчи Лиги чемпионов, Шахтер – Спортинг, Атлетико – Бавария, Барселона – Астон Вилла
Лига Чемпионов08:00
Шахтер – Спортинг: анонс матча Лиги чемпионов
Вчера, 23:50
Украина23:50
Лучшие бомбардиры УПЛ-2026/27: Краснопир с отрывом лидирует, Костенко после хет-трика ворвался на четвертую позицию
Украина23:30
Турнирная таблица УПЛ: Полесье пропустило на вершину Шахтер, не сыграв свой матч
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK