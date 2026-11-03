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Футбол

В Испании объявили о приостановке чемпионатов и турниров

В стране почтят память погибшего футболиста.
Сегодня, 20:20       Автор: Андрей Безуглый
Getty Images
Getty Images

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) объявила о приостановке всех турниров в стране.

Напомним, что накануне во время матча погиб игрок Тенерифе Хесус де Мигель. Игрок столкнулся с вратарем соперника, в результате чего у него случилась остановка сердца. 

Футболиста срочно госпитализировали, но он умер в больнице, не приходя в сознание.

В Испании объявила траур и приостановили все соревнования. Таким образом мужские и женские матчи Кубка Испании, запланированные на ближайшие даты, были перенесены.

Напомним, ранее испанский футбол уже приостанавлився из-за другой трагедии.

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