В Испании объявили о приостановке чемпионатов и турниров

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) объявила о приостановке всех турниров в стране.

Напомним, что накануне во время матча погиб игрок Тенерифе Хесус де Мигель. Игрок столкнулся с вратарем соперника, в результате чего у него случилась остановка сердца.

Футболиста срочно госпитализировали, но он умер в больнице, не приходя в сознание.

В Испании объявила траур и приостановили все соревнования. Таким образом мужские и женские матчи Кубка Испании, запланированные на ближайшие даты, были перенесены.

Напомним, ранее испанский футбол уже приостанавлився из-за другой трагедии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!