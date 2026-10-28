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В Испании перенесли все кубковые матчи

Утром в стране произошла трагедия.
Сегодня, 16:30       Автор: Андрей Безуглый
Getty Images
Getty Images

Матчи 1/64 финала Кубка Испании, запланированные на 28 октября, были перенесены.

Такое решение приняла RFEF после трагедии, случишвейся утром между муниципалитетами Лос-Ебенес и Урда.

Два высокоскоростных поезда столкнулись, в результате чего погибло около 50 человек и еще 179 получили ранения.

Федерация решила перенести все 24 матча Кубка Испании на другие даты в знак солидарности.

В знак уважения и солидарности с жертвами железнодорожной аварии, произошедшей рано утром в среду в провинции Толедо, RFEF отложила все 24 матча первого раунда Кубка Испании, которые должны были быть сыграны днем и вечером. В ближайшие дни RFEF объявит о пересмотренном расписании турнира и окончательном времени проведения перенесенных матчей.

Испанская футбольная семья по-прежнему едина в скорби в связи с трагедией и предлагает властям свое участие в помощи жертвам этой ужасной аварии

 

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