В Испании перенесли все кубковые матчи

Матчи 1/64 финала Кубка Испании, запланированные на 28 октября, были перенесены.

Такое решение приняла RFEF после трагедии, случишвейся утром между муниципалитетами Лос-Ебенес и Урда.

Два высокоскоростных поезда столкнулись, в результате чего погибло около 50 человек и еще 179 получили ранения.

Федерация решила перенести все 24 матча Кубка Испании на другие даты в знак солидарности.

В знак уважения и солидарности с жертвами железнодорожной аварии, произошедшей рано утром в среду в провинции Толедо, RFEF отложила все 24 матча первого раунда Кубка Испании, которые должны были быть сыграны днем и вечером. В ближайшие дни RFEF объявит о пересмотренном расписании турнира и окончательном времени проведения перенесенных матчей. Испанская футбольная семья по-прежнему едина в скорби в связи с трагедией и предлагает властям свое участие в помощи жертвам этой ужасной аварии

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!