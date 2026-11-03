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Названы новые сроки восстановление Батагова после травмы

Украинский защитник еще надолго задержится в лазарете Трабзонспора.
Вчера, 22:21       Автор: Игорь Мищук
Арсений Батагов / Getty Images
Арсений Батагов / Getty Images

В Трабзонспоре в ближайшее время все еще не смогут рассчитывать на украинского защитника Арсения Батагова.

24-летний футболист в сентябре вернулся к тренировкам после операции на правом колене, но в середине октября стало известно, что игрок получил новую мышечную травму бедра.

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Ожидалось, что украинский защитник сможет вернуться в строй после ноябрьского перерыва на матчи сборных, однако, как сообщает источник Dik Futbol, связанный с турецким клубом, футболист будет оставаться вне игры еще как минимум полтора месяца.

При этом отмечается, что у игрока также возникли психологические проблемы из-за череды травм, которые преследовали его одна за другой.

Напомним, что Батагов последний раз выходил на поле еще 9 марта в матче чемпионата Турции против Кайсериспора (3:1). После этого игроку был диагностирован частичный разрыв связок правого колена и отек большеберцовой кости, из-за чего он был прооперирован.

В прошлом сезоне украинский защитник провел в составе Трабзонспора 30 матчей во всех турнирах, отличившись одним голом и тремя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что вингер Аякса Виктор Цыганков получил повреждение перед матчами сборной Украины.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Трабзонспор арсений батагов

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