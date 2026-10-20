Президент известного клуба получил дисквалификацию на 45 дней из-за ставок

Президент Трабзонспора Эртугрул Доган получил дисквалификацию за нарушение правил, связанных со ставками.

Всего 147 футбольных функционеров наказали в рамках масштабного расследования в турецком футболе.

Решение принял Дисциплинарный комитет Федерации футбола Турции (TFF) во вторник, 20 октября.

Всего федерация передала на рассмотрение комитета дела 448 действующих и бывших представителей клубов, которых подозревали в размещении ставок во время работы в футбольных организациях.

По итогам рассмотрения в 147 случаях были установлены нарушения. Остальные 301 человек избежали дисциплинарных санкций, поскольку комитет не нашел доказательств.

Теперь в течение 45 дней наказанные функционеры не смогут выполнять свои обязанности в футболе.

Расследование - часть масштабной кампании турецкой федерации по борьбе с незаконными ставками. В прошлом году скандал затронул и других участников футбольного процесса: TFF отстранила 149 арбитров и 1024 футболиста.

Напомним, сборная Турции определилась с новым тренером после увольнения Монтеллы.

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