Украинский защитник Трабзонспора получил новую травму

Арсений Батагов снова оказался в лазарете турецкого клуба.

Тренерский штаб Трабзонспора все еще не сможет рассчитывать на украинского защитника Арсения Батагова.

24-летний футболист недавно вернулся к тренировкам после операции на правом колене и готовился к возвращению на поле, однако получил новую травму.

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Как сообщает журналист Хасан Тюнчел, украинскому защитнику диагностировали мышечное повреждение левого бедра.

По предварительной информации, игрок сможет вернуться в строй только после ноябрьской международной паузы на матчи сборных.

Напомним, что Батагов последний раз выходил на поле еще 9 марта в матче чемпионата Турции против Кайсериспора (3:1). После этого игроку был диагностирован частичный разрыв связок правого колена и отек большеберцовой кости, из-за чего ему потребовалась операция.

В прошлом сезоне украинский защитник провел в составе Трабзонспора 30 матчей во всех турнирах, отличившись одним голом и тремя результативными передачами.

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