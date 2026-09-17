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Футбол

Батагов возобновил тренировки после травмы и операции

Украинский защитник Трабзонспора вскоре сможет вернуться на поле.
Сегодня, 12:25       Автор: Игорь Мищук
Арсений Батагов / Getty Images
Арсений Батагов / Getty Images

Украинский защитник Трабзонспора Арсений Батагов близок к полному восстановлению после травмы.

24-летний футболист уже вернулся к тренировочному процессу.

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Пресс-служба турецкого клуба опубликовала фото с занятия команды, в котором принимал участие украинец.

Полноценное восстановление и возвращение игрока на поле ожидается уже после международной паузы.

trabzonspor.org.tr
trabzonspor.org.tr

trabzonspor.org.tr
trabzonspor.org.tr

Батагов последний раз выходил на поле еще 9 марта в матче чемпионата Турции против Кайсериспора (3:1). После этого игроку был диагностирован частичный разрыв связок правого колена и отек большеберцовой кости, из-за чего ему потребовалась операция.

В прошлом сезоне украинский защитник провел в составе Трабзонспора 30 матчей во всех турнирах, отличившись одним голом и тремя результативными передачами.

Напомним, ранее главный тренер Трабзонспора Фатих Текке ушел в от ставку.

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