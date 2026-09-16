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Футбол

Бенфика вырвала победу у Милана в стартовом туре Лиги Европы

Лиссабонский клуб дважды поразил ворота итальянцев голами Лукебакио и Каминьски
Вчера, 23:55       Автор: Сергей Носенко
Милан - Бенфика / Getty Images
Милан - Бенфика / Getty Images

Милан на своём поле уступил Бенфике 0:2 в стартовом туре основного этапа Лиги Европы УЕФА. Счет был открыт уже на 16-й минуте: Якуб Каминьски на скорости сместился с левого фланга в зону перед штрафной и отдал передачу на Доди Лукебакио, который переиграл соперника и точно пробил в дальний угол.

До перерыва хозяева пытались отвечать — Терраччано на 28-й минуте бил в ближнюю «девятку», а Судаков со штрафной попадал в стойку, — но реализовать моменты не получилось, и оборона «Милана» в целом выглядела уязвимой на протяжении всего первого тайма.После перерыва Бенфика упрочила преимущество: на 53-й минуте Каминьски сначала пробил в блок, а затем первым добил отскочивший после удара Эль-Каруани мяч — 0:2. Вышедший на замену Кристиан Пулишич дважды опасно бил по воротам (60' и 62'), однако голкипер Анатолий Трубин уверенно спас свою команду, дотянув матч до победы.

Милан — Бенфика — 0:2
Голы: Лукебакио, 16'; Каминьски, 54'

Составы:

Милан: Меньян — Ф. Терраччано (Хила, 46'), Де Винтер, Павлович — Чуквезе, Муса, Яшари (Рабьо, 73'), Бартезаги (Морейра, 57') — Гатчинсон (Пулишич, 46'), Сиссе (Салемакерс, 57') — Рамуш.
Запасные, не вышедшие на поле: Торриани, Эступиньян, Лофтус-Чик, Модрич, Томори, Габбиа, Камарда.

Бенфика: Трубин — Банжаки, Чиркати, Араужу, Эль-Каруани (Даль, 88') — Эурснес (Баррейру, 70'), Палинья — Каминьски (Шельдеруп, 80'), Судаков (Престианни, 70'), Лукебакио — Дуран (Павлидис, 80').
Запасные, не вышедшие на поле: Соареш, Ленгле, Барренечеа, М. Силва, Р. Силва, Ечеверри, А. Кабрал.

Напомним, гол Яремчука вырвал победу для Олимпиакоса.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лига европы Милан Бенфика Лиссабон

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