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Футбол

За £25 тысяч можно на два дня стать частью Эвертона и Ливерпуля

Организаторы благотворительного матча Game4Hope предложили VIP-опыт: победитель примет участие в подготовке к матчу легенд.
Сегодня, 22:34       Автор: Сергей Носенко
Эвертон - Кристал Пелес / Getty Images
Эвертон - Кристал Пелес / Getty Images

В пакет входит проживание в официальном командном отеле, совместные приемы пищи с игроками и поездки вместе с составом. Кроме того, победитель сможет принять участие в официальной тренировке 25 сентября, присутствовать на отдельных командных и тренерских брифингах и побывать на предматчевой установке главного тренера.

Также участнику разрешат находиться у поля во время разминки и занять место на скамейке запасных в качестве почетного члена команды. В пакет входят персонализированная игровая форма, аккредитация LGNDS и футболка с автографами игроков. После матча победитель сможет присоединиться к футболистам и тренерам на официальном праздновании.

При этом £25 000 — заявленная стоимость приза в рамках конкурса Game4Hope. Победителя определят в прямом эфире 21 сентября. Сам благотворительный матч состоится 26 сентября на Hill Dickinson Stadium.

В рамках Game4Hope легенды Эвертона и Ливерпуля сформируют команду Merseyside XI, которая сыграет против Rest of the World XI.

Напомним, ветеран сборной Бельгии завершил международную карьеру

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