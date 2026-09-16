Гонщик Ferrari чудом выжил после огненной аварии в Шанхае

Милрой столкнулся с двумя другими автомобилями на трассе в в гонке China GT Championship, после чего его Ferrari загорелся и врезался в барьеры.

Гонщик получил несколько переломов и прокол легкого, а выбраться самостоятельно не мог. Лоэк Хартог остановился, взял огнетушитель и пробрался к Милрою, чтобы вытащить его из машины.

"Каждый его шаг был выполнен идеально. Если посмотреть на фотографии и видео машины, тот факт, что я выбрался без ожогов, которые изменили бы мою жизнь, и вообще остался жив — это чудо", — заявил британец.

Милрой признался, что не помнит сам момент аварии и примерно час после нее. Он считает, что действия Хартога спасли ему жизнь. Гонщики должны встретиться в Китае впервые после инцидента, а после восстановления Милрой планирует вернуться к выступлениям и вместе с Хартогом обратить внимание на вопросы безопасности в автоспорте.

К слову, Формула-1 подготовила замены в случае отмены ближневосточных этапов.

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