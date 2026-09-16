Сборная Испании продлит контракт с де ла Фуэнте

Сборная Испании намерена продлить контракт с главным тренером Луисом де ла Фуэнте.

Об этом заявил президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Рафаэль Лусан.

По его словам, стороны уже достигли соглашения после того, как RFEF предложила специалисту контракт на улучшенных условиях.

Мы завершаем работу над соглашением, так что он останется с нами еще на несколько лет. У нас лучший тренер в истории, результаты говорят сами за себя. Испанская публика любит его и восхищается им. Я предложил ему возможность продлить контракт на улучшенных условиях, что было вполне логично, потому что он не входил в десятку самых высокооплачиваемых тренеров. Теперь войдет

Напомним, что де ла Фуэнте возглавил сборную Испании в 2022 году, под его руководством "фурия роха" взяла три трофея - Лигу наций, Евро и чемпионат мира.

Ранее также сообщалось, что Артем Довбик получит нового тренера.

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