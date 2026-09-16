Довбик получит нового тренера в Болонье

Главный тренер Болоньи Доменико Тедеско будет отправлен в отставку с занимаемой должности.

Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, итальянский клуб принял решение уволить 41-летнего специалиста из-за неудачных результатов на старте сезона. Официально об отставке тренера пока не сообщалось.

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Тедеско возглавил Болонью в июне, подписав контракт до 2028 года с возможностью продления еще на один год. Под его руководством команда провела всего четыре матча, в которых потерпела три поражения и один раз сыграла вничью.

Ожидается, что новым тренером "россоблу" станет Раффаэле Палладино.

Напомним, что за Болонью на правах аренды из Ромы выступает украинский нападающий Артем Довбик.

Ранее тренер Болоньи подтвердил информацию о повреждении Довбика.

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