Ланс неожиданно уволил тренера после четырех матчей
Дино Топпмеллер не захотел реорганизовать штаб.
Ланс объявил об оставке главного тренера Дино Топпмеллера.
Напомним, что немецкий специалист возглавил клуб прошедшим летом. Под его руководством Ланс провел шесть матчей.
В первом же матче "кроваво-золотые" выиграли Суперкубок Франции, а затем набрали лишь четыре очка в четырех турах.
Причиной тому, по сообщению клуба, стало нежелание тренера участвовать в реорганизации штаба.
По итогам многочисленных обсуждений, посвященных жизни команды, работе и организации тренерского штаба, Ланс сообщил своему тренеру о намерении провести реорганизацию штаба.
Поскольку Дино Топпмеллер не смог поддержать эти структурные изменения, клуб, действуя ответственно, принял решение прекратить его работу, а также работу его двух помощников
Ранее также сообщалось, что Интер Майами назначил нового главного тренера.
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