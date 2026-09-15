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Футбол

Ланс неожиданно уволил тренера после четырех матчей

Дино Топпмеллер не захотел реорганизовать штаб.
Сегодня, 20:48       Автор: Андрей Безуглый
Дино Топпмеллер / Getty Images
Дино Топпмеллер / Getty Images

Ланс объявил об оставке главного тренера Дино Топпмеллера.

Напомним, что немецкий специалист возглавил клуб прошедшим летом. Под его руководством Ланс провел шесть матчей.

В первом же матче "кроваво-золотые" выиграли Суперкубок Франции, а затем набрали лишь четыре очка в четырех турах.

Причиной тому, по сообщению клуба, стало нежелание тренера участвовать в реорганизации штаба.

По итогам многочисленных обсуждений, посвященных жизни команды, работе и организации тренерского штаба, Ланс сообщил своему тренеру о намерении провести реорганизацию штаба.

Поскольку Дино Топпмеллер не смог поддержать эти структурные изменения, клуб, действуя ответственно, принял решение прекратить его работу, а также работу его двух помощников

Ранее также сообщалось, что Интер Майами назначил нового главного тренера.

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