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Футбол

Роналду может стать совладельцем Ан-Насра

Джерри Кардинале намерен выкупить саудовский клуб.
Сегодня, 17:25       Автор: Андрей Безуглый
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Нападающий Ан-Насра Криштиану Роналду может стать совладельцем саудовского клуба, пишет A Bola.

Глава консорциума RedBird и владелец Милана Джерри Кардинале хочет создать собственную футбольную франшизу.

Уже сейчас представители Кардинале ведут переговоры с Ан-Насром, однако пока ситуация выглядит непростой.

Кардинале собрал серьезную группу инвесторов, куда вошли саудовские бизнесмены и Криштиану Роналду. Они хотят выкупить контрольный пакет акций клуба у Суверенного фонда Саудовской Аравии (PIF).

В ближайшие дни пройдет решающая встреча, на которой PIF должен будет решить, продаст ли он клуб. 

Ранее также сообщалось, что нападающий Ромы повторил рекорд Тотти.

 

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