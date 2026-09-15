Челядин: поражение от Полесья поможет нам сделать выводы

По его словам, команда могла рассчитывать на лучший результат, однако в завершающей стадии атак футболистам не хватило точности.

"Нам немного не хватило в атаке. Мы хорошо убегали в контратаки, где-то в концовке не хватило удара. Думаю, в этом недоработали. Могли за счет этого добиться немного лучшего результата. Как говорится, всегда нужно искать что-то хорошее. Это поражение нам многое даст. Думаю, мы сделаем выводы и будем двигаться дальше", — сказал Челядин.

Единственный гол в матче Левый Берег пропустил после автогола Сергея Косовского. Челядин назвал этот эпизод несчастным случаем и призвал не винить партнера.

Напомним, защитник Шахтера Александр Караваев достиг юбилейной отметки — футболист провел 300-й матч в чемпионате Украины.

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