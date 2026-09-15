iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Челядин: поражение от Полесья поможет нам сделать выводы

Полузащитник Левого Берега Артем Челядин прокомментировал поражение от Полесья в матче 6-го тура УПЛ.
Сегодня, 15:48       Автор: Сергей Носенко
Артем Челядин
Артем Челядин

По его словам, команда могла рассчитывать на лучший результат, однако в завершающей стадии атак футболистам не хватило точности.

"Нам немного не хватило в атаке. Мы хорошо убегали в контратаки, где-то в концовке не хватило удара. Думаю, в этом недоработали. Могли за счет этого добиться немного лучшего результата. Как говорится, всегда нужно искать что-то хорошее. Это поражение нам многое даст. Думаю, мы сделаем выводы и будем двигаться дальше", — сказал Челядин.

Единственный гол в матче Левый Берег пропустил после автогола Сергея Косовского. Челядин назвал этот эпизод несчастным случаем и призвал не винить партнера.

Напомним, защитник Шахтера Александр Караваев достиг юбилейной отметки — футболист провел 300-й матч в чемпионате Украины.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ Полесье Левый Берег

Статьи по теме

Украинский защитник провел 300-й матч в УПЛ Украинский защитник провел 300-й матч в УПЛ
УПЛ: Динамо и Шахтер выиграли свои матчи УПЛ: Динамо и Шахтер выиграли свои матчи
Календарь Динамо: "бело-синие" легко справились с Эпицентром Календарь Динамо: "бело-синие" легко справились с Эпицентром
Шахтер - Черноморец: анонс матча чемпионата Украины Шахтер - Черноморец: анонс матча чемпионата Украины

Видео

Ярмоленко вплотную приблизился к рекорду УПЛ
Ярмоленко вплотную приблизился к рекорду УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матчи Динамо и Шахтера в УПЛ, поединки Интера, Ромы, Ньюкасла
просмотров
УПЛ: Динамо и Шахтер выиграли свои матчи
просмотров
Лига чемпионов: Шахтер сыграл вничью с ПСВ, разгромные победы Баварии и Манчестер Юнайтед, Комо разобрался с Лейпцигом
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" легко справились с Эпицентром
просмотров

Последние новости

Формула 118:22
Хэмилтон потребовал заменить ряд ключевых сотрудников
Другие страны17:50
Месси официально получил нового главного тренера
Другие страны17:25
Роналду может стать совладельцем Ан-Насра
Украина15:48
Челядин: поражение от Полесья поможет нам сделать выводы
Легкая атлетика14:56
Магучих назвала безумием возвращение россиян на международные соревнования
Футбол14:30
УЕФА утвердил места проведения финалов еврокубков на ближайшие годы
Бокс13:57
Украинский боксер сохранил титул WBO Global после апелляции
Украина13:24
Украинский защитник провел 300-й матч в УПЛ
Легкая атлетика13:02
Звезды легкой атлетики неоднозначно оценили новый Абсолютный ЧМ
Лига Европы12:29
Яремчук попал в заявку Олимпиакоса на Лигу Европы
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK