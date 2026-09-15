Украинский боксер сохранил титул WBO Global после апелляции

Всемирная боксерская организация (WBO) удовлетворила апелляцию команды украинца.

Таким образом, Фаниян сохранил титул WBO Global в первом полусреднем весе, а результат боя получил статус No Contest — бой, который не состоялся.

Напомним, поединок прошел 4 апреля в Броварах. В десятом раунде Фаниян нанес сопернику удар в затылок. Ирибаррен не смог продолжить бой, после чего украинца дисквалифицировали и зафиксировали ему поражение.

WBO признала удар Фанияна умышленным фолом, однако после изучения медицинских документов пришла к выводу, что травма аргентинца не была настолько серьезной, чтобы останавливать поединок и дисквалифицировать украинца.

По мнению организации, надлежащим наказанием для Фанияна должно было стать снятие двух очков, а не дисквалификация.

WBO также рекомендовала провести между боксерами реванш.

Напомним, украинский кикбоксер Гусар заявил о переходе в профессиональный бокс

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