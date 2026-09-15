Гашек призвал запретить россиянам публичные выступления из-за Овечкина

Ранее в россии появилось видео с участием чиновников, пропагандистов и военных преступников, которые агитируют голосовать за провластную партию. В ролике оказался и капитан Вашингтон Кэпиталз Овечкин.

Until we ban ALL Russian citizens (such as athletes), who have not officially condemned Russian aggression, from making public appearances within the EU and NATO, Russia will never be defeated and the war will not end. Politicians must enact this into law! https://t.co/BODKEbrwBH — Dominik Hasek (@hasek_dominik) September 14, 2026

Гашек заявил, что подобные действия требуют более жестких ограничений.

"Пока мы не запретим всем гражданам россии, включая спортсменов, которые официально не осудили российскую агрессию, публичные выступления в странах ЕС и НАТО, россия никогда не будет побеждена и война не закончится. Политики должны законодательно это закрепить", — написал Гашек в X.

Чех отдельно подчеркнул, что речь идет не только об Овечкине. По его мнению, любой россиянин, который не осуждает войну россии против Украины, фактически становится частью ее пропаганды.

Овечкин продолжает выступать за Вашингтон. Его контракт с клубом рассчитан до конца текущего сезона.

Напомним, сборная Украины узнала календарь матчей на ЧМ-2027 по хоккею в элитном дивизионе.

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