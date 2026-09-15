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Хоккей

Гашек призвал запретить россиянам публичные выступления из-за Овечкина

Легендарный чешский вратарь НХЛ Доминик Гашек резко отреагировал на участие Овечкина в предвыборной кампании партии рф
Сегодня, 09:33       Автор: Сергей Носенко
Доминик Гашек / Getty Images
Доминик Гашек / Getty Images

Ранее в россии появилось видео с участием чиновников, пропагандистов и военных преступников, которые агитируют голосовать за провластную партию. В ролике оказался и капитан Вашингтон Кэпиталз Овечкин.

Гашек заявил, что подобные действия требуют более жестких ограничений.

"Пока мы не запретим всем гражданам россии, включая спортсменов, которые официально не осудили российскую агрессию, публичные выступления в странах ЕС и НАТО, россия никогда не будет побеждена и война не закончится. Политики должны законодательно это закрепить", — написал Гашек в X.

Чех отдельно подчеркнул, что речь идет не только об Овечкине. По его мнению, любой россиянин, который не осуждает войну россии против Украины, фактически становится частью ее пропаганды.

Овечкин продолжает выступать за Вашингтон. Его контракт с клубом рассчитан до конца текущего сезона.

Напомним, сборная Украины узнала календарь матчей на ЧМ-2027 по хоккею в элитном дивизионе.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Овечкин Доминик Гашек

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