Сборная Украины узнала календарь матчей на ЧМ-2027 по хоккею в элитном дивизионе
Украинская команда стартует на турнире 14 мая поединком против Швеции.
Сборная Украины по хоккею узнала расписание матчей на чемпионате мира-2027 в элитном дивизионе.
Полный календарь поединков был опубликован на сайте IIHF.
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Украинская сборная на мировом первенстве будет выступать в группе A, где ее соперниками станут Германия, Швейцария, Финляндия, Швеция, Латвия, Австрия и Словения.
Календарь матчей сборной Украины:
- 14 мая, 17:20 Украина - Швеция
- 16 мая, 21:20 Германия - Украина
- 18 мая, 17:20 Украина - Австрия
- 19 мая, 21:20 Словения - Украина
- 21 мая, 17:20 Латвия - Украина
- 22 мая, 21:20 Финляндия - Украина
- 24 мая, 21:20 Украина - Швейцария
По итогам группового раунда четыре лучшие команды выйдут в четвертьфинал, а последняя опустится в Дивизион IA.
Напомним, что сборная Украины получила нового тренера перед выступлением в элитном хоккейном дивизионе.
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