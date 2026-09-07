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Сборная Украины узнала календарь матчей на ЧМ-2027 по хоккею в элитном дивизионе

Украинская команда стартует на турнире 14 мая поединком против Швеции.
Сегодня, 20:40       Автор: Игорь Мищук
Украина сыграет в элитном дивизионе ЧМ-2027 / IIHF
Украина сыграет в элитном дивизионе ЧМ-2027 / IIHF

Сборная Украины по хоккею узнала расписание матчей на чемпионате мира-2027 в элитном дивизионе.

Полный календарь поединков был опубликован на сайте IIHF.

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Украинская сборная на мировом первенстве будет выступать в группе A, где ее соперниками станут Германия, Швейцария, Финляндия, Швеция, Латвия, Австрия и Словения.

Календарь матчей сборной Украины:

  • 14 мая, 17:20 Украина - Швеция
  • 16 мая, 21:20 Германия - Украина
  • 18 мая, 17:20 Украина - Австрия
  • 19 мая, 21:20 Словения - Украина
  • 21 мая, 17:20 Латвия - Украина
  • 22 мая, 21:20 Финляндия - Украина
  • 24 мая, 21:20 Украина - Швейцария

По итогам группового раунда четыре лучшие команды выйдут в четвертьфинал, а последняя опустится в Дивизион IA.

Напомним, что сборная Украины получила нового тренера перед выступлением в элитном хоккейном дивизионе.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Украины по хоккею чемпионат мира по хоккею

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