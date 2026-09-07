Промоутер Джошуа объяснил, почему они настаивают на проведении боя с Фьюри в Великобритании

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, поделился подробностями организации боя против Тайсона Фьюри.

Представитель боксера заявил, что они настаивают на проведении поединка в Великобритании, а не в США, поскольку ранее был подписан именно такой контракт и они не собираются отказываться от прежних договоренностей.

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"Мы подписали контракт, а теперь условия должны измениться. Мы подписали этот контракт три месяца назад. И теперь вдруг они хотят изменить условия. На самом деле мы заработаем меньше из-за налогов, если проводить бой в США, но дело даже не в деньгах. Мы подписывали контракт на проведение боя в Великобритании.

В конце концов, когда ты подписываешь контракт, ты ожидаешь, что он будет выполнен. А тут вдруг все меняется: меняют место проведения, денег становится меньше, появляются дополнительные обязательства. Нас такое не устраивает. Эй Джея это тоже не устраивает. Он просто хочет получить то, под чем поставил подпись.

И они не нравятся друг другу. Поэтому Фьюри каждый день провоцирует его в инстаграме, а Эй Джей отвечает: "Хорошо. Я подписал контракт. Погнали", - сказал Хирн в комментарии TNT Sports US.

Напомним, ранее Хирн сообщил о возобновлении переговоров об организации боя Фьюри и Джошуа в Великобритании.

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