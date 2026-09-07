Сын легендарного защитника оформил историческое достижение

Рональд Куман-малдший стал первым кипером с дублем.

Вратарь Телстара Рональд Куман-младший стал автором уникального достижения.

Это произошло в пятом туре Эредивизии, где Телстар принимал дома Камбур.

Хозяева рано остались в меньшинстве, а к концу первого тайма уже проигрывали 0:2.

На 62-й минуте судья назначил пенальти в ворота Камбура, который оформил первый пенальтист команды - Рональд Куман-младший.

В концовке матча VAR назначил еще один пенальти, который Куман снова забил и стал первым вратарем в истории Эредивизии, отличвшимся дублем.

Ранее также в Реале раскритиковали работу арбитров VAR.

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