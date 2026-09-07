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Автоспорт

Антонелли записал на свой счет редкое достижение

Итальянец - третий пилот в истории, которому удалось прорваться с хвоста пелотона.
Сегодня, 11:15       Автор: Андрей Безуглый
Андреа Кими Антонелли / Getty Images
Андреа Кими Антонелли / Getty Images

Пилот Мерседес Андреа Кими Антонелли стал обладателем редкого достижения.

Напомним, что в Монце итальянец выиграл гонку, стартовав с 19-й позиции. Он стал третьим пилотом в истории, которому удалось подобное.

Достижение Антонелли - это повторение достижения Билла Вуковича, который в 1954 году выиграл 500 милях Индианаполиса с той же позиции. Тогда эта гонка шла в зачет Формулы-1.

И только раз в истории пилоту удалось победить в Гран-при, стартуя ниже 19-й позиции. На Гран-при США 1983 года Джон Уотсон выиграл гонку, стартовав с 22-й позиции.

Интересно, что тогда напарником Уотсона в Макларен был Ники Лауда, который в той же гонке сумел пробиться с 23-го места на второе.

Ранее также Льюис Хэмилтон остался недоволен командой после гонки в Монце.

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