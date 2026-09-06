Марта Костюк отыграла пять матчболов, но не устояла против Линды Носковой на US Open
Матч продолжался более двух с половиной часов на стадионе Луи Армстронга в Нью-Йорке и закончился победой Носковой со счетом 7:5, 5:7, 6:4.
Носкова лучше провела концовку первой партии (7:5) и долгое время доминировала во втором сете. Однако в шаге от поражения Костюк продемонстрировала характер: украинка отыграла два матчбола, смогла перехватить инициативу и выиграла вторую партию — 7:5.
В решающем третьем сете Носкова снова повела в счете. Костюк боролась до последнего поинта и смогла спасти еще три матчбола, однако с шестой попытки чешка все-таки дожала украинку и забрала сет (6:4).
Несмотря на поражение, Марта поразила великолепной игрой на подаче, тогда как у ее соперницы подач навылет не зафиксировали вообще.
После этой игры счет в личных встречах теннисисток стал 2:1 в пользу Линды.
Напомним, Соболенко вышла в четвертьфинал US Open.
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