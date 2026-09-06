Верес и Заря разошлись миром в юбилейном для ровенчан матче

Соперники обменялись голами в первой половине встречи, а Верес прервал неприятную серию из трех домашних поражений подряд.

Верес и Заря сыграли вничью в матче 5-го тура УПЛ сезона 2026/27. Для Вереса эта встреча стала юбилейной — 120-й на своем поле в чемпионате Украины. При этом команда из Ровно подходила к матчу с серией из трех домашних поражений подряд.

На 22-й минуте игроки Вереса организовали быструю атаку на ворота Зари и добились успеха: Гонсалвеш выполнил навесную передачу с левого фланга, на которую откликнулся Владислав Шарай, удачно сыгравший головой — 1:0.

Заря быстро пришла в себя. Сначала Нестеренко проверил Гороха дальним ударом, а на 31-й минуте Глущенко из глубины поля забросил мяч вперед на Елавича, который в верховой борьбе переиграл голкипера ровенчан — 1:1.

Верес — Заря — 1:1

6 сентября 2026 года, 5-й тур УПЛ

Ровно, стадион Авангард. Арбитр: Роман Блавацкий (Львов)

Голы:

1:0 — Владислав Шарай, 22-я минута (ассист: Андре Гонсалвеш)

1:1 — Домагой Елавич, 31-я минута (ассист: Антон Глущенко)

Верес: Горох — Смиян, Вовченко, Ципот, Протасевич — Шарай (Помба, 65), Фабрисио (Баран, 65), Харатин, Гонсалвеш (Байя, 85) — Нийо (Чечер, 57), Блэр (Александров, 57)

Заря: Сапутин — Пердута, Эскинья, Джордан, Мачелюк — Елавич, Башич (Дришлюк, 86), Кушниренко (Юрченко, 86), Глущенко (Слесарь, 69) — Будковский, Нестеренко

Напомним, Динамо с отмененным голом не смогло обыграть ЛНЗ.

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