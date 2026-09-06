iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Верес и Заря разошлись миром в юбилейном для ровенчан матче

Соперники обменялись голами в первой половине встречи, а Верес прервал неприятную серию из трех домашних поражений подряд.
Сегодня, 18:05       Автор: Сергей Носенко
ФК Заря / ФК Заря
ФК Заря / ФК Заря

Верес и Заря сыграли вничью в матче 5-го тура УПЛ сезона 2026/27. Для Вереса эта встреча стала юбилейной — 120-й на своем поле в чемпионате Украины. При этом команда из Ровно подходила к матчу с серией из трех домашних поражений подряд.

На 22-й минуте игроки Вереса организовали быструю атаку на ворота Зари и добились успеха: Гонсалвеш выполнил навесную передачу с левого фланга, на которую откликнулся Владислав Шарай, удачно сыгравший головой — 1:0.

Заря быстро пришла в себя. Сначала Нестеренко проверил Гороха дальним ударом, а на 31-й минуте Глущенко из глубины поля забросил мяч вперед на Елавича, который в верховой борьбе переиграл голкипера ровенчан — 1:1.

Верес — Заря — 1:1

6 сентября 2026 года, 5-й тур УПЛ

Ровно, стадион Авангард. Арбитр: Роман Блавацкий (Львов)

Голы:

  • 1:0 — Владислав Шарай, 22-я минута (ассист: Андре Гонсалвеш)
  • 1:1 — Домагой Елавич, 31-я минута (ассист: Антон Глущенко)

Верес: Горох — Смиян, Вовченко, Ципот, Протасевич — Шарай (Помба, 65), Фабрисио (Баран, 65), Харатин, Гонсалвеш (Байя, 85) — Нийо (Чечер, 57), Блэр (Александров, 57)

Заря: Сапутин — Пердута, Эскинья, Джордан, Мачелюк — Елавич, Башич (Дришлюк, 86), Кушниренко (Юрченко, 86), Глущенко (Слесарь, 69) — Будковский, Нестеренко

Напомним, Динамо с отмененным голом не смогло обыграть ЛНЗ.

 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ ФК Заря ФК Верес

Статьи по теме

Итодо: Хочу побороться за звание лучшего бомбардира УПЛ Итодо: Хочу побороться за звание лучшего бомбардира УПЛ
УПЛ: Шахтер обыграл Карпаты, Динамо потеряло очки с ЛНЗ УПЛ: Шахтер обыграл Карпаты, Динамо потеряло очки с ЛНЗ
Шахтер одержал волевую победу над Карпатами Шахтер одержал волевую победу над Карпатами
Харьков в большинстве сокрушил Оболонь Харьков в большинстве сокрушил Оболонь

Видео

Дюбуа и Уордли устроили первую дуэль взглядов перед реваншем
Дюбуа и Уордли устроили первую дуэль взглядов перед реваншем

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: Динамо - ЛНЗ, Арсенал - Челси, Ювентус - Милан и другие
просмотров
Свитолина пробилась в третий круг US Open
просмотров
УПЛ: Шахтер обыграл Карпаты, Динамо потеряло очки с ЛНЗ
просмотров
Костюк выбила "нейтралку" в третьем круге US Open-2026
просмотров

Последние новости

Футбол18:05
Верес и Заря разошлись миром в юбилейном для ровенчан матче
Футбол17:22
Итодо: Хочу побороться за звание лучшего бомбардира УПЛ
Теннис17:01
Кравченко завоевал первый трофей ATP Challenger в карьере
Автоспорт16:25
Гран-при Италии остановлен красными флагами
Украина15:50
УПЛ: Шахтер обыграл Карпаты, Динамо потеряло очки с ЛНЗ
Украина15:15
Динамо с отмененным голом не смогло обыграть ЛНЗ
Лига Чемпионов14:30
Интер лишился лидера накануне матча с Реалом
Формула 113:45
Два пилота стартуют с пит-лейн на Гран-при Италии
Европа12:55
Де Йонг отказался от операции ради возвращения в состав
Европа11:51
Каррик: Чувствую, что мы можем конкурировать
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK