Два пилота стартуют с пит-лейн на Гран-при Италии

Два пилота будут стартовать с пит-лейн на предстоящем Гран-при Италии, сообщает RacingNews365.

Речь идет о Фернандо Алонсо (Астон Мартин) и Лиаме Лоусоне (Рэйсинг Буллз).

После квалификации в Астон Мартин решили заменить на авто испанца модуль MGU-K, накопитель энергии и блок управления электроникой.

А у Лоусона хоть уже и был штраф за замену мотора, команда решила заменить заднее антикрыло и изменить настройки подвески.

Напомним, что расписание и результаты Гран-при Италии доступно на нашем сайте.

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