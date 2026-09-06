Бензема планировал продолжить карьеру в родном клубе

Французский нападающий Карим Бензема планировал вернуться в Лион, пишет L’Équipe.

Напомним, что 38-летний форвард - воспитанник Лиона. Из уважения к родному клубу Бензема был готов помочь команде, выступая за них даже без зарплаты.

Лион хотел пригласить Бензема летом, но тот был связан контракт с Аль-Хилялем. 31 августа француз стал свободным агентом, но появилось очередное препятствие.

Дело в том, что форвард - амбассадор саудовской лиги, а PIF требует, чтобы футболисты, заключившие имиджевые контракты выступали только в Саудовской Аравии.

В итоге Бензема попробовал договориться о том, чтобы для него сделали исключение, однако переговоры зашли в тупик. Сейчас 38-летний француз остается свободным агентом и подумывает о завершении карьеры.

Ранее также сообщалось, что другой ветеран европейского футбола готов продолжить выступления за свою сборную.

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