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Автоспорт

Пилот Макларен потерял три позиции на старте Гран-при Италии

Оскар Пиастри опустился на шестую строчку.
Сегодня, 10:07       Автор: Андрей Безуглый
Оскар Пиастри / Getty Images
Оскар Пиастри / Getty Images

Пилот Макларен Оскар Пиастри опустился на три позиции на стартовой решетке Гран-при Италии.

Напомним, что по итогам квалификации австралиец взял третью строчку.

Однако после квалификации стюарды оштрафовали пилота тремя позициями за блокировку Лиама Лоусона.

Инцидент произошел еще в первом сегменте квалификации, когда Пиастри во втором повороте не пропустил гонщика Рэйсинг Буллз.

Напомним, что расписание и результаты Гран-при Италии доступно на нашем сайте.

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