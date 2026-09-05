Магучих второй год подряд стала серебряной призеркой финала Бриллиантовой лиги

Украинская легкоатлетка уступила в борьбе за "бриллиант" австралийке Элеанор Паттерсон.

В субботу, 5 сентября, в столице Бельгии Брюсселе состоялся финальный этап Бриллиантовой лиги.

Украину в секторе прыжков в высоту среди женщин представляли две легкоатлетки: Ярослава Магучих, занявшая в итоге второе место, и Ирина Геращенко, ставшая пятой.

Читай также: Дорощук поднялся на подиум в финале сезона Бриллиантовой лиги

Победу в соревнованиях одержала австралийка Элеанор Паттерсон.

Непосредственная борьба за "бриллиант" развернулась между Магучих и Паттерсон на высоте 2,01 м. Австралийская спортсменка сумела покорить эту планку с третьего раза и выиграть финал, тогда как все три попытки украинки оказались неудачными. С результатом 1,99 м украинская легкоатлетка стала серебряной призеркой.

Геращенко с трех попыток не смогла взять высоту 1,92 м и с показателем 1,88 м заняла пятое место.

Магучих становится серебряной призеркой финала Бриллиантовой лиги второй год подряд, а до этого украинка три года подряд была победительницей соревнований - в 2022-2024 годах.

Бриллиантовая лига, финал

Прыжки в высоту, женщины

Элеанор Паттерсон (Австралия) - 2,01 м Ярослава Магучих (Украина) - 1,99 Никола Олислагерс (Австралия) - 1,95 Ангелина Топич (Сербия) - 1,95 Ирина Геращенко (Украина) - 1,88 Ламара Дистин (Ямайка) - 1,88 Мерел Маес (Бельгия) - 1,84 Нафиссату Тиам (Бельгия) - 1,84

Ранее сообщалось, что пять украинских легкоатлетов квалифицировались на первый абсолютный чемпионат мира.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!