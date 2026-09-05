Магучих второй год подряд стала серебряной призеркой финала Бриллиантовой лиги
В субботу, 5 сентября, в столице Бельгии Брюсселе состоялся финальный этап Бриллиантовой лиги.
Украину в секторе прыжков в высоту среди женщин представляли две легкоатлетки: Ярослава Магучих, занявшая в итоге второе место, и Ирина Геращенко, ставшая пятой.
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Победу в соревнованиях одержала австралийка Элеанор Паттерсон.
Непосредственная борьба за "бриллиант" развернулась между Магучих и Паттерсон на высоте 2,01 м. Австралийская спортсменка сумела покорить эту планку с третьего раза и выиграть финал, тогда как все три попытки украинки оказались неудачными. С результатом 1,99 м украинская легкоатлетка стала серебряной призеркой.
Геращенко с трех попыток не смогла взять высоту 1,92 м и с показателем 1,88 м заняла пятое место.
Магучих становится серебряной призеркой финала Бриллиантовой лиги второй год подряд, а до этого украинка три года подряд была победительницей соревнований - в 2022-2024 годах.
Бриллиантовая лига, финал
Прыжки в высоту, женщины
- Элеанор Паттерсон (Австралия) - 2,01 м
- Ярослава Магучих (Украина) - 1,99
- Никола Олислагерс (Австралия) - 1,95
- Ангелина Топич (Сербия) - 1,95
- Ирина Геращенко (Украина) - 1,88
- Ламара Дистин (Ямайка) - 1,88
- Мерел Маес (Бельгия) - 1,84
- Нафиссату Тиам (Бельгия) - 1,84
Ранее сообщалось, что пять украинских легкоатлетов квалифицировались на первый абсолютный чемпионат мира.
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